Разработчики игровых решений для бизнеса соберутся в Москве на Международном Хакатоне

просмотров: 42

Его участниками могут стать программисты, индивидуальные разработчики, бизнес-тренеры, начинающие энтузиасты и опытные игротехники. Представители России, Израиля, Казахстана и США уже заявили о желании выступить на престижных состязаниях.Развитие игротехнических технологий в РФ, повышение качества игровых решений – основная цель Хакатона. Организаторы предлагают участникам соревноваться по нескольким направлениям: VR-решения, бизнес-квесты, игровые чат-боты, геймификация, бизнес-симуляции, деловые игры. В перспективе каждый из игроков сможет стать обладателем не только реальных заказов, но и ценных призов, а также показать свой потенциал, прокачать игротехнические навыки, принять участие в бесплатных мастер-классах, которые проведут лучшие эксперты отрасли. Марк Кукушкин и Михаил Молоканов выступят на Хакатоне в качестве специальных гостей.Хакатон (https://www.xakaton.club) станет отличным решением для партнеров события в области продвижения бренда в целевой аудитории, а представителям корпораций представится возможность использовать для реализации в своем бизнесе уникальные игровые решения Хакатона.