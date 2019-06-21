21 июня 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:32 | 21 июня
Пул лотов премиум-класса стремительно уменьшается на Бульварном кольце
17:28 | 21 июня
Разработчики игровых решений для бизнеса соберутся в Москве на Международном Хакатоне
17:00 | 21 июня
Эльвира Данилина награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
16:30 | 21 июня
Саратовский театр хоровой музыки принял участие в IX Международном Платоновском фестивале
15:51 | 21 июня
В Саратовской области временно отключат цифровой телерадиосигнал
15:17 | 21 июня
Продукция производства KAMA TYRES – среди конкурсантов федерального конкурса «100 лучших товаров России»
15:09 | 21 июня
В Саратове сельскохозярмарки «выходного дня» пройдут на четырех торговых площадках
14:30 | 21 июня
В Саратове завершились основные дорожные работы по улице Лунная
13:39 | 21 июня
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой завершился областной семинар-практикум по народно-сценическому танцу
13:26 | 21 июня
На конференции в Сочи встретились заказчики и исполнители гособоронзаказа
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Разработчики игровых решений для бизнеса соберутся в Москве на Международном Хакатоне

Новости
Разработчики игровых решений для бизнеса соберутся в Москве на Международном Хакатоне

К проведению в российской столице готовится очередной Международный Хакатон по разработке игровых решений для бизнеса «Business Game Clash».

Его участниками могут стать программисты, индивидуальные разработчики, бизнес-тренеры, начинающие энтузиасты и опытные игротехники. Представители России, Израиля, Казахстана и США уже заявили о желании выступить на престижных состязаниях.

Развитие игротехнических технологий в РФ, повышение качества игровых решений – основная цель Хакатона. Организаторы предлагают участникам соревноваться по нескольким направлениям: VR-решения, бизнес-квесты, игровые чат-боты, геймификация, бизнес-симуляции, деловые игры. В перспективе каждый из игроков сможет стать обладателем не только реальных заказов, но и ценных призов, а также показать свой потенциал, прокачать игротехнические навыки, принять участие в бесплатных мастер-классах, которые проведут лучшие эксперты отрасли. Марк Кукушкин и Михаил Молоканов выступят на Хакатоне в качестве специальных гостей.

Хакатон (https://www.xakaton.club) станет отличным решением для партнеров события в области продвижения бренда в целевой аудитории, а представителям корпораций представится возможность использовать для реализации в своем бизнесе уникальные игровые решения Хакатона.