Продукция производства KAMA TYRES – среди конкурсантов федерального конкурса «100 лучших товаров России»

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Федеральную программу ежегодно организует и проводит Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).В 2019 году региональный этап мероприятия проходил с 8 февраля по 6 июня. С 6 июня по 25 декабря будет длиться федеральный этап. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» Совет по качеству мероприятия, в том числе, оценит шины Viatti Bosco Nordico и Viatti Bosco S/T типоразмера 235/60 R18.Зимняя шипуемая Viatti Bosco Nordico имеет центральное ребро жесткости. Благодаря этому усиленная центральная часть протектора повышает уровень курсовой устойчивости шины, безопасность вождения, а также равномерность износа протектора при эксплуатации. Кроме того наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума обеспечивают асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов. Модель предназначена для комплектации как полноразмерных внедорожников и кроссоверов, так и легковых автомобилей.Нешипуемая зимняя Viatti Bosco S/T обеспечивает уверенную езду как по снежному покрытию, так и по асфальту, покрытому льдом. Модель сочетает в себе комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. Проходимость автомобиля по снегу повышается за счет специальных углублений в плечевых шашках, а точную управляемость при активном маневрировании на твердом дорожном покрытии даёт оптимальный профиль модели в зоне перехода протектора в боковину. Модель сконструирована специально для установки на кроссоверы и внедорожники.«KAMA TYRES принимает участие в конкурсе с 2013 года – вот уже 6 лет наша продукция в числе лауреатов и дипломантов Программы, получает высокие оценки профессионального жюри и экспертов. Победителям «100 лучших товаров России», товарам, прошедшим независимую оценку качества специальной комиссией, предоставляется право использовать логотип конкурса для маркировки данного вида продукции. Это, безусловно, положительно влияет на имидж компании и повышает доверие потребителей к нашим шинам», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».В 2018 году шина 215/75R17,5 КАМА NR 201 (ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК») была признана дипломантом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Шины 195/65R15 Viatti Brina Nordico (ПАО «Нижнекамскшина»), 12.00R24 КАМА NR 701 (ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»),12.00R18 КАМА-431 (ООО «Нижнекамский завод грузовых шин») признали лауреатами в этой же категории.