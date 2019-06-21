21 июня 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:32 | 21 июня
Пул лотов премиум-класса стремительно уменьшается на Бульварном кольце
17:28 | 21 июня
Разработчики игровых решений для бизнеса соберутся в Москве на Международном Хакатоне
17:00 | 21 июня
Эльвира Данилина награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
16:30 | 21 июня
Саратовский театр хоровой музыки принял участие в IX Международном Платоновском фестивале
15:51 | 21 июня
В Саратовской области временно отключат цифровой телерадиосигнал
15:17 | 21 июня
Продукция производства KAMA TYRES – среди конкурсантов федерального конкурса «100 лучших товаров России»
15:09 | 21 июня
В Саратове сельскохозярмарки «выходного дня» пройдут на четырех торговых площадках
14:30 | 21 июня
В Саратове завершились основные дорожные работы по улице Лунная
13:39 | 21 июня
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой завершился областной семинар-практикум по народно-сценическому танцу
13:26 | 21 июня
На конференции в Сочи встретились заказчики и исполнители гособоронзаказа
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Эльвира Данилина награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Новости / Главное из рубрик / Главная новость / Культура
Эльвира Данилина награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года №274 за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждена Эльвира Данилина артистка Саратовского академического театра драмы имени Слонова.

Редакция информационного агентства "Известия. Саратов и регионы" поздравляет Эльвиру Игоревну с заслуженной наградой и желает новых творческих успехов!

Предлагаем вашему внимание интервью, которое Эльвира Игоревна в 2013 году дала нашему порталу.