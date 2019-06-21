Эльвира Данилина награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года №274 за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждена Эльвира Данилина артистка Саратовского академического театра драмы имени Слонова.
Редакция информационного агентства "Известия. Саратов и регионы" поздравляет Эльвиру Игоревну с заслуженной наградой и желает новых творческих успехов!
Предлагаем вашему внимание интервью, которое Эльвира Игоревна в 2013 году дала нашему порталу.