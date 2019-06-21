На конференции в Сочи встретились заказчики и исполнители гособоронзаказа
В третий раз в Сочи 13-14 июня 2019 года прошла Всероссийская конференция «Гособоронзаказ: Заказчик – исполнитель – продукция».
На мероприятии участники обсудили самые насущные вопросы, волнующие заказчиков и исполнителей гособоронзаказа. В их числе проблемы диверсификации отрасли, методика ведения раздельного учета, изменения в законодательстве, много внимания было уделено совершенствованию работы по сопровождению контрактов в сфере ГОЗ «Промсвязьбанком» и его новациям в организации обслуживания. Конференцию посетили 80 топ-менеджеров и руководителей департаментов предприятий, работающих с государственным оборонным заказом.
Участники поделились практическим опытом работы с ГОЗ, с докладом о деятельности ФАС в сфере гособоронзаказа на конференции выступил Даниил Фесюк, заместитель руководителя антимонопольной службы. Также прозвучали доклады Елены Мошковской, замдиректора департамента – начальника управления банковского сопровождения операций ПАО «Промсвязьбанк»,Андрея Грешнева, начальника Управления сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи ФАС России, Максима Лисицына, начальника ФКУ ЦБИТ МЧС России и других.