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В Саратовской области временно отключат цифровой телерадиосигнал

Новости
В Саратовской области временно отключат цифровой телерадиосигнал

На следующей неделе в Вольске, а также близлежащих населенных пунктах в связи с плановыми работами возможны кратковременные отключения цифрового телерадиосигнала.

Так, 24 и 27 июня с 12:00 до 12:20 остановка цифрового телерадиовещания произойдет из-за проведения работ по подключению средств мониторинга на радиотелевизионной станции «Вольск». Жителям будут недоступны каналы первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» и три радиоканала: «Маяк», «Радио России», «Вести-FM».

Работы проведут специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ».