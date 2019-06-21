В Саратовской области временно отключат цифровой телерадиосигнал
На следующей неделе в Вольске, а также близлежащих населенных пунктах в связи с плановыми работами возможны кратковременные отключения цифрового телерадиосигнала.
Так, 24 и 27 июня с 12:00 до 12:20 остановка цифрового телерадиовещания произойдет из-за проведения работ по подключению средств мониторинга на радиотелевизионной станции «Вольск». Жителям будут недоступны каналы первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» и три радиоканала: «Маяк», «Радио России», «Вести-FM».
Работы проведут специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ».