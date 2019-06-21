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В Саратове сельскохозярмарки «выходного дня» пройдут на четырех торговых площадках

Новости
В Саратове сельскохозярмарки «выходного дня» пройдут на четырех торговых площадках

В предстоящую субботу, 22 июня, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

В рамках ярмарки 22 июня на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный будет проводиться презентация с дегустацией и реализация по акции продукции местных товаропроизводителей:

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.