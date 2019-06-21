В Саратове завершились основные дорожные работы по улице Лунная
На территории города продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Завершены основные работы на участке от ул. Одесская до ул. Деловая по ул. Лунная. Рабочие заменили 13200 кв. м асфальтового покрытия.
Сегодня, 21 июня, продолжается асфальтировка ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Астраханская, от ул. им. Разина С.Т. до ул. Б. Садовая, от ул. Политехническая до областной больницы).
Начинается подготовка к дальнейшей укладке нового асфальтового покрытия ул. им. Тархова С.Ф.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.