21 июня 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:32 | 21 июня
Пул лотов премиум-класса стремительно уменьшается на Бульварном кольце
17:28 | 21 июня
Разработчики игровых решений для бизнеса соберутся в Москве на Международном Хакатоне
17:00 | 21 июня
Эльвира Данилина награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
16:30 | 21 июня
Саратовский театр хоровой музыки принял участие в IX Международном Платоновском фестивале
15:51 | 21 июня
В Саратовской области временно отключат цифровой телерадиосигнал
15:17 | 21 июня
Продукция производства KAMA TYRES – среди конкурсантов федерального конкурса «100 лучших товаров России»
15:09 | 21 июня
В Саратове сельскохозярмарки «выходного дня» пройдут на четырех торговых площадках
14:30 | 21 июня
В Саратове завершились основные дорожные работы по улице Лунная
13:39 | 21 июня
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой завершился областной семинар-практикум по народно-сценическому танцу
13:26 | 21 июня
На конференции в Сочи встретились заказчики и исполнители гособоронзаказа
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В Саратове завершились основные дорожные работы по улице Лунная

Новости
В Саратове завершились основные дорожные работы по улице Лунная

На территории города продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершены основные работы на участке от ул. Одесская до ул. Деловая по ул. Лунная. Рабочие заменили 13200 кв. м асфальтового покрытия.

Сегодня, 21 июня, продолжается асфальтировка ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Астраханская, от ул. им. Разина С.Т. до ул. Б. Садовая, от ул. Политехническая до областной больницы).

Начинается подготовка к дальнейшей укладке нового асфальтового покрытия ул. им. Тархова С.Ф.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.