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Обладателем премии SIIA CODiE стало решение LexisNexis PatentSight

Новости


Престижную премию «Лучшее решение в области больших данных и аналитики» SIIA CODiE получило аналитическое решение в области больших патентных данных LexisNexis PatentSight.

Жюри оценивало представленные продукты по нескольким критериям: инновационность, простота использования, безопасность, использование данных, аналитические инструменты, коллаборация и интеграция, управление данными.

Президент SIIA Джефф Джозеф заявил, что жюри премии CODiE с радостью отмечает потрясающие решения и их силу, «благодаря которой они революционизируют способ ведения бизнеса». В свою очередь Гандольфо Яконо, генеральный директор LexisNexis PatentSight заметил: качественная патентная аналитика в современном бизнесе становится неотъемлемым элементом, что вновь подтверждает высокое международное признание.

На жюри конкурса способность решения LexisNexis PatentSight извлекать из патентов и ссылок смысл произвели большое впечатление, как и возможности визуализации. PatentSight назвали завораживающим и превосходным продуктом.