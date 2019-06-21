Обладателем премии SIIA CODiE стало решение LexisNexis PatentSight
Престижную премию «Лучшее решение в области больших данных и аналитики» SIIA CODiE получило аналитическое решение в области больших патентных данных LexisNexis PatentSight.
Жюри оценивало представленные продукты по нескольким критериям: инновационность, простота использования, безопасность, использование данных, аналитические инструменты, коллаборация и интеграция, управление данными.
Президент SIIA Джефф Джозеф заявил, что жюри премии CODiE с радостью отмечает потрясающие решения и их силу, «благодаря которой они революционизируют способ ведения бизнеса». В свою очередь Гандольфо Яконо, генеральный директор LexisNexis PatentSight заметил: качественная патентная аналитика в современном бизнесе становится неотъемлемым элементом, что вновь подтверждает высокое международное признание.
На жюри конкурса способность решения LexisNexis PatentSight извлекать из патентов и ссылок смысл произвели большое впечатление, как и возможности визуализации. PatentSight назвали завораживающим и превосходным продуктом.