В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой завершился областной семинар-практикум по народно-сценическому танцу
С 15 по 19 июня 2019 года в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел семинар-практикум по народному танцу для балетмейстеров и руководителей хореографических коллективов вневедомственной принадлежности. Тема семинара: «Лексика и композиционное построение народного танца».
Семинар-практикум провели балетмейстер детского песенно-танцевального коллектива «Туесок» МУ ДО «ДШИ № 2» г.Балашова, Заслуженный работник культуры РФ Надежда Борисовна Макеева и заведующая сектором хореографии отдела народного творчества ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой», Почетный работник общего образования РФ Наталия Геннадьевна Стрельцова.
В семинаре приняли участие руководители и балетмейстеры из 31 района Саратовской области, а также профессиональный танцор по современной хореографии из Маврикия. Он с большим удовольствием поделился своим мастерством с русскими друзьями. В рамках семинара также был показан мастер-класс «Фрагмент экзаменационного урока» выпускников 7 класса ДШИ №1 г.Саратова, который провели педагоги-балетмейстеры «Народных коллективов» «Варенька», «Потешки» и «Забава» Н.П. Машина и заслуженный работник культуры РФ А.С. Утенков. Кроме этого, участники освоили технику исполнения мужского и женского танцев: сложные вращения, дроби, танец в паре, сольное исполнение и многое другое.