Саратовский театр хоровой музыки принял участие в IX Международном Платоновском фестивале
16 июня 2019 года на сцене Воронежского театра оперы и балета прозвучало грандиозное и редко исполняемое вокально-симфоническое сочинение австрийского композитора Арнольда Шёнберга – «Песни Гурре».
В его исполнении приняли участие: Воронежский фестивальный оркестр под управлением народного артиста России Владимира Вербицкого, Тульский государственный хор, Тамбовский камерный хор им. С.В. Рахманинова, Театр хоровой музыки Саратовской филармонии, Брянский городской академический хор, Липецкий камерный хор, хор Воронежского театра оперы и балета, Мужской хор Воронежской филармонии.
Солисты - солисты Мариинского театра Елена Соммер (меццо-сопрано), Жанна Домбровкая (сопрано), Владимир Байков (бас), солист Центра оперного пения Галины Вишневской Петр Сизов (тенор).
Монодекламатор - Гундарс Аболиньш.