21 июня 2019 ПЯТНИЦА
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Лидером III Рейтинга коммуникационных и PR-агентств стало Агентство коммуникаций «Тезис»

Новости


В 2019 году Агентство коммуникаций «Тезис» из Санкт-Петербурга достигло первой позиции в третьем Рейтинге коммуникационных и PR-агентств, работающих в области коммерческой недвижимости.

Составила список лучших Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Среди заказчиков PR-услуг на рынке коммерческой недвижимости сотрудники Ассоциации проводят онлайн-опрос, предлагая респондентам оценить работу агентств по нескольким показателям, например, клиентоориентированности участника рейтинга, его ценовой политики, узнаваемости агентства среди специалистов по коммерческой недвижимости, качеству деятельности.

Четко понимая тенденции развития современных медиа, Агентство коммуникаций «Тезис» активно работает в северной столице, оказывая российским компаниям услуги в области разработки и реализации эффективных коммуникационных стратегий, создании хорошей репутации и налаживании взаимодействия с бизнес-сообществом, СМИ, инвесторами, государственными институтами. Высокие баллы респондентов Ассоциации REPA «Тезис» (https://www.tez-is.ru) получил в таких категориях, как эффективность, ценовая политика, качество сервиса. Общая сумма баллов помогла агентству стать лидером среди PR-агентств России.