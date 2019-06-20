Саратовские вузы готовятся к участию в "Розе ветров"
В Саратове продолжается подготовка к празднику выпускников «Роза ветров – 2019». Традиционно участие в представлении для вчерашних школьников на Театральной площади примут студенты саратовских вузов. Сейчас проходят репетиции концертных номеров.
Постоянный участник «Розы ветров» - команда Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова. Коллектив современного танца «Massive Attack», являющийся многократным призером областного фестиваля «Студенческая весна» в номинации «Современный танец» и «Freestyle», выступит с динамичным танцевальным номером. Обладатель гран-при музыкального направления областного фестиваля «Студенческая весна - 2019» Сергей Глухов исполнит песню.
От СГУ им. Н.Г. Чернышевского на сцену выйдут порядка 80 человек. Номер пока держат в тайне, но представитель Совета студентов и аспирантов Денис Яшин пообещал яркий флешмоб под живой звук кавера известной песни. Генеральный прогон запланирован 28 июня на Театральной площади. Кроме того, волонтеры университета будут помогать организаторам в проведении мероприятия и следить за порядком на площади.