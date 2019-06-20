В видообращении саратовцы пригласили Владимира Путина принять участие в ежегодном заплыве «Река здоровья»

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Саратовцы рассказали Владимиру Путину о реке Волге, отметив, что она является крупнейшей рекой в Европе и является привлекательной для туристов.Жители города пригласили президента принять участие в традиционном заплыве через Волгу «Река здоровья».«Каждый год мы проводим заплыв, чтобы популяризировать спорт и, в частности, плавание, для того, чтобы привлекать туристов и в нашу область, и в целом на реку Волгу. Мы знаем, что Вы регулярно тренируетесь в бассейне, поэтому хотим пригласить Вас, Владимир Владимирович, принять участие в нашем заплыве», - обращаются к президенту в видео саратовцы.Фото: www.lentainform.info