В видообращении саратовцы пригласили Владимира Путина принять участие в ежегодном заплыве «Река здоровья»
Вчера, 19 июня, в социальных сетях было опубликовано видео-обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину от жителей города Саратова, которое было направлено на прямую линию главы государства.
Саратовцы рассказали Владимиру Путину о реке Волге, отметив, что она является крупнейшей рекой в Европе и является привлекательной для туристов.
Жители города пригласили президента принять участие в традиционном заплыве через Волгу «Река здоровья».
«Каждый год мы проводим заплыв, чтобы популяризировать спорт и, в частности, плавание, для того, чтобы привлекать туристов и в нашу область, и в целом на реку Волгу. Мы знаем, что Вы регулярно тренируетесь в бассейне, поэтому хотим пригласить Вас, Владимир Владимирович, принять участие в нашем заплыве», - обращаются к президенту в видео саратовцы.
Фото: www.lentainform.info