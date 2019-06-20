В СОМК новая выставка: «Путешествие с Кроком. Сказочные истории про зверей и не только…»

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Выставка подготовлена специально к летним каникулам и рассчитана прежде всего на детей дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому и ее открытие прошло в неформальной обстановке. Заведующий зоологическим музеем СГУ Евгений Мельников пожелал выставке много-много посетителей.Затем участники мероприятия узнали, почему лиса и барсук живут в норах, а у полярной совы такое пушистое оперение, откуда у черепахи панцирь; услышали увлекательные истории про куницу, которая к снегирям в гости ходила, и енотовидную собаку, которая превращалась в чайник. А вот загадку про белку, которая ела все подряд, никто отгадать не смог, хотя до последнего не хотели сдаваться.Большие и маленькие с удовольствием погрузились в мир природы и сказок, узнавали в экспонатах героев любимых мультфильмов, восхищались дном таинственного океана с его удивительными обитателями.