В Парке Победы пройдет церемония прощания со знаменем кадет - выпускников саратовских кадетских школ

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В этом году стены родных школ покидают 33 выпускника.Из кадетской школы № 1 им. Б.Н. Еремина выпускаются 14 кадет, 11 из которых решили поступать в высшие военные учебные заведения. Кадет 11-го взвода школы Максим Москаленко окончил школу с золотой медалью.Из кадетской школы №2 им. В.В. Талалихина выпускается 19 кадет, 14 из которых решили поступать в высшие военные учебные заведения различных ведомств и связать свою судьбу со службой Родине. 5 кадет планируют поступление в гражданские высшие учебные заведения.Практически весь учебный взвод входит в сборную школы по баскетболу. Ребята участвовали в Всероссийских соревнованиях и занимали призовые места. 6 кадет имеют 2 взрослый разряд по баскетболу. Выпускник Ахмедов Адам – кандидат в мастера спорта по боксу, призер Привожского федерального округа. 11 человек выполнили парашютные прыжки. Все кадеты учебного взвода имеют водительские удостоверения категории «В».В составе сборной команды кадеты представляли Саратовскую область в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-2», участвовали в Парадах Памяти в г. Самаре и Победы в г. Саратове.В мероприятии примут участие представители Саратовской таможни, пограничного управления по Саратовской и Самарской областям, ГУ МВД России по Саратовской области, УМВД России по г. Саратов, Саратовского военного института войск национальной гвардии, Саратовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», Саратовской епархии РПЦ, Энгельсской авиационной базы и ветераны войны, ВС и МВД.