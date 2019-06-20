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В области продолжается реализация национального проекта «Демография»

Новости
В области продолжается реализация национального проекта «Демография»

В Саратовской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Учреждения социальной защиты населения области продолжают прием у молодых семей заявлений с документами для назначения ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребёнка. Многодетным семьям области назначаются выплаты на третьего ребенка и средства регионального материнского капитала.

Так, 6875 семей области получают ежемесячную выплату на первенца, из них 1192 – за детей, рожденных в 2019 году. Обращаться за назначением выплаты граждане могут в учреждения социальной поддержки населения или в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации. Важным условием назначения данной меры соцподдержки остается наличие у гражданки постоянной прописки на территории Российской Федерации.

Также в рамках нацпроекта «Демография» продолжается реализации областного закона «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области». Напомним, эта мера социальной поддержки многодетных семей реализуется в Саратовской области с января 2015 года. Получить выплату в сумме 103 800 рублей могут граждане Российской Федерации, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года, проживающие на территории Саратовской области. Подавать заявление о назначении регионального семейного капитала (или его части) с документами следует в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения третьего или последующего ребенка, и не позднее дня достижения 18 лет (в случае обучения – 23 лет) этим ребенком.

С начала 2019 года региональный материнский (семейный) капитал назначен 765 многодетным семьям области. Всего с начала действия закона региональный материнский капитал получили 5073 саратовских семьи.