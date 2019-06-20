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В Саратове состоялось очередное заседание Совета по вопросам многодетных семей

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В министерстве социального развития области состоялось очередное заседание Совета при Правительстве области по вопросам многодетных семей, в работе которого приняли участие руководители ведомств социального блока и родители, воспитывающие трех и более детей.

Ирина Бузилова, открывая заседание Совета, начала с вопроса реализации национальных проектов, детально остановившись на проекте «Демография», главная задача которого, - существенное увеличение рождаемости за счет целого ряда мер в разных направлениях.

Государством предусмотрены разнообразные меры социальной поддержки семей с детьми, на которые можно рассчитывать.

Всего семьям с детьми в регионе выплачивается 20 различных мер социальной поддержки, 8 из которых за счет средств регионального бюджета. Важно, что на федеральном и региональном уровнях ведется планомерная работа по совершенствованию системы социального обслуживания и поддержки для семей с детьми.

Многодетная мама Ирина Кононыхина отметила, что для ее семьи существенной мерой социальной поддержки является социальный контракт, который они оформляют уже не первый раз и благодаря которому смогли приобрести кур и тем самым улучшить свое материальное положение.

Так как многодетные семьи являются той категорией жителей области, которые наиболее нуждаются в поддержке государства, по инициативе Губернатора на ближайшее заседание областной Думы внесен законопроект о расширении категорий льготников, получающих меры социальной поддержки по услуге «обращение с твердыми коммунальными отходами». Проект касается жителей 21 одного муниципального района области. Если он будет принят, впервые многодетным семьям будет предоставлена компенсация по услуге «обращение с твердыми коммунальными отходами». Это охватит 25,4 тысячи представителей многодетных семей.

Увеличение рождаемости невозможно без участия системы здравоохранения региона. Заместитель министра здравоохранения области Ольга Полынина рассказа о реализации нацпроекта «Здравоохранение» и организованной в регионе службе по охране здоровья матери и ребенка.

Наталья Жуковская, первый заместитель министра занятости, труда и миграции области, рассказала о мерах, предпринимаемых Правительством региона по трудоустройству, переобучению и занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Так, для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профобразования в этом году направлено 57 безработных женщин данной категории.