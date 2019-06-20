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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове активно развивается новое туристическое направление «Джорней»

Новости
В Саратове активно развивается новое туристическое направление «Джорней»

Саратов стал одним из первых городов в России, который активно реализует международную программу по развитию туризма и народной дипломатии «Международная Сила Дружбы» (Friendship Force International).

Это новое направление в туризме, которое набирает популярность в мире. В его рамках люди посещают другие страны не только для просмотра достопримечательностей, но и для ознакомления с местными культурой и традициями.

Стандартная программа визитов рассчитана на 7 дней. Сейчас в наш город прибыли туристы из Турции, которые с большим восторгом отзываются о посещении народного музея Гагарина, бульвара Рахова, парка Горького, музея «Россия – Моя история», набережной Космонавтов, самой большой улицы Российской Империи – ул. Московская, университетского городка – это то немногое, что они увидели за полтора дня пребывания в Саратове. Впереди у наших гостей ещё 5 дней, в которые они побывают на спектакле в Театре оперы и балета, на фортепианном концерте в консерватории, на пароходной прогулке по Волге, в национальной деревне в Парке Победы, на пикнике на волжских островах, на прогулке по первой пешеходной зоне в России – пр. Кирова, на колокольне Троицкого Собора.

В августе текущего года в Саратов ожидается визит туристов из Индии, а в мае 2020 года планируется посещение нашего города большой группы из Таиланда с ознакомительной целью, а также для организации возможного партнерства в сфере туризма в будущем. Подобные перспективы, в том числе и в рамках этой программы, также заинтересовали специалистов из Южной Кореи, Китая, Болгарии и Казахстана.

Данные мероприятия проводятся при поддержке профильного областного комитета, музеев и театров города, факультетов классического университета СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского.