В Саратове очищают пруд "Семхоз"

просмотров: 46

Они проводятся силами администрации Кировского района, МУП «Водосток», МУП «Дорстрой», управляющими компаниями. На месте работают два самосвала, погрузчик и две бригады рабочих. Они очищают водную гладь и берег от пластика, травы и строительного мусора.Главный инженер МУП «Водосток» Сергей Тараненко отметил, что основные силы направлены на очистку прибрежной зоны от тростника: «Мы использовали тяжелую технику: экскаваторы, погрузчики. Сейчас вывезенный мусор подсох, и дорожные службы его вывозят. Сотрудники МУП «Водосток» занимаются очисткой водной глади от тростника, ила и крупного мусора. Мы регулярно проверяем исправность дамбы, переливной трубы. Во время паводка мы проводили активную работу по ее очистке и промывке, обеспечили проход воды, а в летнее и весеннее время, помимо поддержки технической способности переливных труб, занимаемся благоустройством, вывозом мусора совместно с администрацией, экологами и коммунальными службами».