В Саратовской области прошли общешкольные родительские собрания, посвященные безопасности детей в летний период

просмотров: 60

«Безопасность детей летом особенно актуальна, осторожность необходимо проявлять везде - на дороге, дома, в интернете, на водоемах, в любом месте, где может находиться ребенок. Травмы от катания на велосипеде, роликах, качелях, ссадины и синяки после падений на футбольном поле, детских площадках - вот лишь некоторые из неприятностей, которые могут подстерегать детей. Одна из важнейших задач семьи и школы - научить ребенка ответственно относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать модели поведения в экстремальных ситуациях. Безопасность детей во многом зависит от того, чему мы их научим», - рассказали специалисты областного центра медицинской профилактики.В рамках встреч медики рассказали об основных правилах безопасности и принципах сохранения здоровья. Проведение профилактических мероприятий будет продолжено.