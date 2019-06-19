19 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 июня
В Саратове очищают пруд "Семхоз"
17:17 | 19 июня
В Саратовской области прошли общешкольные родительские собрания, посвященные безопасности детей в летний период
16:28 | 19 июня
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16:07 | 19 июня
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15:39 | 19 июня
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14:45 | 19 июня
У Саратовской области - первую медаль в истории регионального пляжного тенниса
13:47 | 19 июня
В Саратове завершен ремонт дорожного полотна на проспекте Строителей
12:55 | 19 июня
В Саратове состоится премьера мероприятия "Волшебная страна мультипликация"
12:00 | 19 июня
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11:00 | 19 июня
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В Саратовской области прошли общешкольные родительские собрания, посвященные безопасности детей в летний период

Новости


Специалисты медицинской профилактики Саратовской области провели общешкольное родительское собрание «Осторожно! Летние каникулы!».

«Безопасность детей летом особенно актуальна, осторожность необходимо проявлять везде - на дороге, дома, в интернете, на водоемах, в любом месте, где может находиться ребенок. Травмы от катания на велосипеде, роликах, качелях, ссадины и синяки после падений на футбольном поле, детских площадках - вот лишь некоторые из неприятностей, которые могут подстерегать детей. Одна из важнейших задач семьи и школы - научить ребенка ответственно относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать модели поведения в экстремальных ситуациях. Безопасность детей во многом зависит от того, чему мы их научим», - рассказали специалисты областного центра медицинской профилактики.

В рамках встреч медики рассказали об основных правилах безопасности и принципах сохранения здоровья. Проведение профилактических мероприятий будет продолжено.