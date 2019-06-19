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В Парке Победы на Соколовой горе пройдет традиционная акция «Выпускники 2019 года – выпускникам рокового 1941 года»

Новости
В Парке Победы на Соколовой горе пройдет традиционная акция «Выпускники 2019 года – выпускникам рокового 1941 года»

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» проводит ежегодную городскую молодёжную патриотическую акцию «Выпускники 2019 года – выпускникам рокового 1941 года», приуроченную ко Дню памяти и скорби.

В мероприятии принимают участие более 1500 человек выпускников 11-ых классов школ и педагогов, а также ветераны войны и труженики тыла, выпускники школ 1940-ых годов, представители руководства города, области.

В программе мероприятия: митинг-реквием, возложение цветов к монументу «Журавли». В творческой программе митинга-реквиема выступят участники детских и молодежных творческих коллективов, артисты учреждений культуры.

Мероприятие состоится 21 июня 2019 года с 21.00 ч. до 22.00 ч. в Парке Победы на Соколовой горе.