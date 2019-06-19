19 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 июня
В Саратове очищают пруд "Семхоз"
17:17 | 19 июня
В Саратовской области прошли общешкольные родительские собрания, посвященные безопасности детей в летний период
16:28 | 19 июня
В Саратовской области отремонтируют 56 км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград
16:07 | 19 июня
Евгений Вальтер: «Walter» значит - «управляющий»
15:39 | 19 июня
В Парке Победы на Соколовой горе пройдет традиционная акция «Выпускники 2019 года – выпускникам рокового 1941 года»
14:45 | 19 июня
У Саратовской области - первую медаль в истории регионального пляжного тенниса
13:47 | 19 июня
В Саратове завершен ремонт дорожного полотна на проспекте Строителей
12:55 | 19 июня
В Саратове состоится премьера мероприятия "Волшебная страна мультипликация"
12:00 | 19 июня
Открыта регистрация на Грантовый конкурс молодежных инициатив в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0»
11:00 | 19 июня
В Саратовском академическом театре драмы пройдет очередная творческая лаборатория "Видимоневидимо"
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В Саратове завершен ремонт дорожного полотна на проспекте Строителей

Новости


На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершены основные работы по проспекту Строителей (пересечение с ул. им. Шехурдина А.П.). Заасфальтировано 8000 квадратных метров дороги.

Сегодня, 19 июня, продолжается асфальтировка ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до улицы Астраханская, от улицы им. Разина С.Т. до улицы Б. Садовая, от улицы Политехническая до областной больницы).

Продолжается фрезерование ул. Международная. За прошедшую ночь снято 2000 квадратных метров деформированного асфальтового покрытия.

Также рабочие фрезеруют улицу им. Тархова С.Ф.