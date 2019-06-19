В Саратове завершен ремонт дорожного полотна на проспекте Строителей
На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Завершены основные работы по проспекту Строителей (пересечение с ул. им. Шехурдина А.П.). Заасфальтировано 8000 квадратных метров дороги.
Сегодня, 19 июня, продолжается асфальтировка ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до улицы Астраханская, от улицы им. Разина С.Т. до улицы Б. Садовая, от улицы Политехническая до областной больницы).
Продолжается фрезерование ул. Международная. За прошедшую ночь снято 2000 квадратных метров деформированного асфальтового покрытия.
Также рабочие фрезеруют улицу им. Тархова С.Ф.