19 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 июня
В Саратове очищают пруд "Семхоз"
17:17 | 19 июня
В Саратовской области прошли общешкольные родительские собрания, посвященные безопасности детей в летний период
16:28 | 19 июня
В Саратовской области отремонтируют 56 км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград
16:07 | 19 июня
Евгений Вальтер: «Walter» значит - «управляющий»
15:39 | 19 июня
В Парке Победы на Соколовой горе пройдет традиционная акция «Выпускники 2019 года – выпускникам рокового 1941 года»
14:45 | 19 июня
У Саратовской области - первую медаль в истории регионального пляжного тенниса
13:47 | 19 июня
В Саратове завершен ремонт дорожного полотна на проспекте Строителей
12:55 | 19 июня
В Саратове состоится премьера мероприятия "Волшебная страна мультипликация"
12:00 | 19 июня
Открыта регистрация на Грантовый конкурс молодежных инициатив в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0»
11:00 | 19 июня
В Саратовском академическом театре драмы пройдет очередная творческая лаборатория "Видимоневидимо"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове состоится премьера мероприятия "Волшебная страна мультипликация"

Новости
В Саратове состоится премьера мероприятия "Волшебная страна мультипликация"

27 июня в рамках проекта «Кино в истории России» состоится премьера киномероприятия «Волшебная страна Мультипликация».

Областной киновидеоцентр приглашает юных зрителей на площадку Исторического парка «Россия – моя история».

Ребята увидят фрагменты первых черно-белых и немых анимационных фильмов, познакомятся с героями студий «Дисней» и «Союзмультфильм», узнают, кто и как работает над созданием мультфильмов и попробуют самостоятельно сделать раскадровку.

Начало интерактивной программы в 10.00. По окончании мероприятия состоится показ полнометражного мультфильма «Ковер-самолет» (6+).

Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир. В один прекрасный день он встречает купца ЭльФазу, который готов подарить ему ковер-самолёт, если мальчик найдёт и возвратит купцу его маленькую внучку…