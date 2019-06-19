В Саратове состоится премьера мероприятия "Волшебная страна мультипликация"
27 июня в рамках проекта «Кино в истории России» состоится премьера киномероприятия «Волшебная страна Мультипликация».
Областной киновидеоцентр приглашает юных зрителей на площадку Исторического парка «Россия – моя история».
Ребята увидят фрагменты первых черно-белых и немых анимационных фильмов, познакомятся с героями студий «Дисней» и «Союзмультфильм», узнают, кто и как работает над созданием мультфильмов и попробуют самостоятельно сделать раскадровку.
Начало интерактивной программы в 10.00. По окончании мероприятия состоится показ полнометражного мультфильма «Ковер-самолет» (6+).
Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир. В один прекрасный день он встречает купца ЭльФазу, который готов подарить ему ковер-самолёт, если мальчик найдёт и возвратит купцу его маленькую внучку…