Открыта регистрация на Грантовый конкурс молодежных инициатив в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0»

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Участники форума в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи до 3 000 000 рублей на реализацию своей инициативы.Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит в номинации «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» по 9 направлениям, каждый из которых включает в себя поднаправления:Студенческие инициативы• развитие студенческих клубов• студенческое самоуправление• студенческие отрядыДобровольчество• экологическое волонтерство• событийное волонтерство• инклюзивное добровольчество• культурно-просветительское волонтерство• патриотическое волонтерство• медицинское волонтерство• волонтерство в чрезвычайных ситуацияхРазвитие социальных лифтов• мероприятия, направленные на развитие Soft-Skills навыков• содействие в трудоустройстве• профориентация молодежиИнициативы творческой молодежи• архитектура, дизайн, урбанистика• литература и история• театр и кино• музыка и хореография• художественное творчествоПатриотическое воспитание• гражданско-патриотическое воспитание молодежи• сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны• сохранение исторической памяти• поисковые движенияСпорт, ЗОЖ, туризм• продвижение здорового образа жизни в молодежной среде• развитие физической культуры и спорта• развитие внутреннего молодежного туризма и краеведенияПрофилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие• содействие укреплению межконфессионального и межнационального согласия в молодежной среде• поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации• противодействие курению, алкоголизму, наркомании в молодежной среде• профилактика и противодействие экстремизмуУкрепление семейных ценностей• семейные ценности среди молодежи• поддержка и развитие семейных мероприятий• развитие клубного семейного движенияМолодежные медиа• создание и проведение Медиашкол, в том числе для начинающих блогеров и видеоблогеров• создание и развитие молодежных СМИ• развитие молодежных новостных и образовательных блогов• проведение мероприятий для специалистов сферы медиа• создание теле/радиопередач и каналовЗаявить проект на конкурс можно как до начала проведения форума, так и во время проведения мероприятия. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за день до начала публичных защит на территории форума. В рамках форума будут проводиться консультации с экспертами, а также презентация проектов в формате публичных защит.