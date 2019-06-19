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Открыта регистрация на Грантовый конкурс молодежных инициатив в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0»
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Открыта регистрация на Грантовый конкурс молодежных инициатив в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0»

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Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» пройдет с 23 по 31 июля 2019 года в Самарской области.

Участники форума в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи до 3 000 000 рублей на реализацию своей инициативы.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит в номинации «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» по 9 направлениям, каждый из которых включает в себя поднаправления:

Студенческие инициативы
• развитие студенческих клубов
• студенческое самоуправление
• студенческие отряды

Добровольчество
• экологическое волонтерство
• событийное волонтерство
• инклюзивное добровольчество
• культурно-просветительское волонтерство
• патриотическое волонтерство
• медицинское волонтерство
• волонтерство в чрезвычайных ситуациях

Развитие социальных лифтов
• мероприятия, направленные на развитие Soft-Skills навыков
• содействие в трудоустройстве
• профориентация молодежи

Инициативы творческой молодежи
• архитектура, дизайн, урбанистика
• литература и история
• театр и кино
• музыка и хореография
• художественное творчество

Патриотическое воспитание
• гражданско-патриотическое воспитание молодежи
• сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны
• сохранение исторической памяти
• поисковые движения

Спорт, ЗОЖ, туризм
• продвижение здорового образа жизни в молодежной среде
• развитие физической культуры и спорта
• развитие внутреннего молодежного туризма и краеведения

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие
• содействие укреплению межконфессионального и межнационального согласия в молодежной среде
• поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
• противодействие курению, алкоголизму, наркомании в молодежной среде
• профилактика и противодействие экстремизму

Укрепление семейных ценностей
• семейные ценности среди молодежи
• поддержка и развитие семейных мероприятий
• развитие клубного семейного движения

Молодежные медиа
• создание и проведение Медиашкол, в том числе для начинающих блогеров и видеоблогеров
• создание и развитие молодежных СМИ
• развитие молодежных новостных и образовательных блогов
• проведение мероприятий для специалистов сферы медиа
• создание теле/радиопередач и каналов

Заявить проект на конкурс можно как до начала проведения форума, так и во время проведения мероприятия. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за день до начала публичных защит на территории форума. В рамках форума будут проводиться консультации с экспертами, а также презентация проектов в формате публичных защит.