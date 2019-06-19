В Саратовском академическом театре драмы пройдет очередная творческая лаборатория "Видимоневидимо"

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"Напоминаем, что режиссеры вместе с артистами в течение нескольких дней репетируют отобранные тексты и в свободной форме демонстрируют результат своих первых профессиональных проб публике, коллегам, журналистам. Дискуссия по поводу увиденного разворачивается практически сразу – поделиться своими впечатлениями может любой желающий из присутствующих в зрительном зале. Опыт предыдущих лабораторий свидетельствует о том, что обмен мнениями проходит, как правило, горячо и заинтересовано.В этом году театр предлагает зрителям посмотреть и обсудить несколько совсем новых пьес.Первый показ, 3 июля, подготовит писатель и драматург Алексей Слаповский по своей, только что написанной мультимедийной комедии (авторское определение жанра), «Две матери, две дочери».«Современный человек живет дважды – когда живет и когда об этом рассказывает» – такой эпиграф предваряет новую пьесу Алексея. На нашей сцене он во второй раз выступает в роли режиссера – загадочная история «Сошедший с поезда», поставленная им в 2015, полюбилась публике самых разных возрастов и художественных пристрастий.5 июля вы сможете познакомиться с пьесой, единодушно признанной профессиональным жюри конкурса конкурсов современной драматургии «Кульминация» лучшей пьесой 2018 года, – «Горка». Ее автор, выпускник сценарного факультета ВГИКа, живущий в Нижневартовске, Алексей Житковский умеет сделать самые актуальные и сложные проблемы сегодняшнего дня остроумными и выносимыми, ничуть не снижая при этом творческой и человеческой серьезности разговора. Эскиз «Горки» представит молодой режиссер, дипломник Санкт-Петербургской театральной академии Андрей Богданов, чью необычайно талантливую версию шекспировско-акунинского «Гамлета» вы могли видеть на фестивале «Уроки Табакова» в апреле.6 июля состоится режиссерский дебют выпускника нашего театрального института консерватории имени Собинова Романа Мартынчева. Он сам выбрал материал для показа, обратившись к недавней пьесе Алекса Бьёрклунда «Машина едет к морю», уже имеющей успешную сценическую историю. Помогут Роману реализовать свой замысел заслуженный артист России Виктор Мамонов, артист Юрий Кудинов и однокурсник по мастерской народного артиста России Александра Галко и Артема Кузина Илья Ульянчев.8 июля актер и режиссер Российского академического молодежного театра Александр Доронин представит новую пьесу автора, без текстов которого не обходится работа нашей творческой лаборатории. Самые активные зрительские обсуждения вызывают театральные тексты писателя Дмитрия Данилова. Мы уже познакомили вас с его пьесами «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой». В этом году большая группа артистов театра под руководством Александра Доронина подготовит читку его последней по времени пьесы – возможно, самой сильной. Она называется «Свидетельские показания».Мы приглашаем вас, дорогие зрители, к участию в работе творческой лаборатории «Видимоневидимо» – 2019, с нетерпением ждем вас и ваших заинтересованных мнений", - сообщает пресс-служба театра.