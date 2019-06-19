Лиза Анохина побывала на презентации нового клипа Ольги Бузовой

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В начале июня в ресторане «Облака» состоялась презентация проекта, которую не оставили без внимания топ-блогеры рунета и многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди маститых шоуменов и артистов, таких как Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Оксана Федорова и других, мероприятие посетила Лиза Анохина, популярная персона нового поколения.Лиза Анохина рассказала в интервью журналистам, что Ольга Бузова является для нее примером действительно популярного артиста с добрым сердцем и потрясающей работоспособностью. Она призналась, что Ольга Бузова ее вдохновляет и восхищает искренностью, отзывчивостью, стремлением вперед, умением удивлять и не останавливаться на достигнутом.Ольгу Бузову и Лизу Анохину связывают теплые дружеские отношения. Ольга стала одной из первых, кто поддержал девочку во время выпуска пронзительной песни на тему интернет-хейтинга «Открой глаза». У девушек состоялось несколько совместных творческих выступлений.