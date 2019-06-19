Михаил Исаев сообщил о своих предстоящих встречах с жителями города без предварительного оповещения глав районов

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Как стало понятно из ролика, поводом для встречи стали многочисленные жалобы от жителей района по различным вопросам. В частности, речь шла о приостановке движения 7 автобусного маршрута и благоустройстве ул. Заречная.«Мы не в тайге живем, а люди отрезаны. Будут приниматься меры», - сказал Михаил Исаев, комментируя ситуацию с автобусом маршрута № 7.Переходя к размещенному на странице председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина видео про состояние ул. Заречная, Михаил Исаев заявил: «Почему люди обращаются к первым лицам региона и государства?! Это значит они не находят решения на Вашем уровне. Я буду с этим разбираться. Выходите на прямые коммуникации. Я машины у всех заберу, чтобы ногами ходили».Сергей Червяков пообещал руководителю областного центра провести работы по благоустройству ул. Заречная до конца рабочей недели.«В пятницу Вы покажете на что Вы способны, чтобы изменить ситуацию», - потребовал Михаил Исаев.Также градоначальник сообщил о том, что будет проводить встречи с жителями микрорайонов, не предупреждая об этом районные власти, чтобы узнать о том, как чиновники работают и общаются с горожанами.«Мы служащие! Мы служим для людей», - резюмировал глава Саратова.Сообщает пресс-служба саратовской администрации.