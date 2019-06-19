Михаил Исаев сообщил о своих предстоящих встречах с жителями города без предварительного оповещения глав районов
Сегодня глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram разместил видео разговора с главой администрации Заводского района Сергеем Червяковым.
Как стало понятно из ролика, поводом для встречи стали многочисленные жалобы от жителей района по различным вопросам. В частности, речь шла о приостановке движения 7 автобусного маршрута и благоустройстве ул. Заречная.
«Мы не в тайге живем, а люди отрезаны. Будут приниматься меры», - сказал Михаил Исаев, комментируя ситуацию с автобусом маршрута № 7.
Переходя к размещенному на странице председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина видео про состояние ул. Заречная, Михаил Исаев заявил: «Почему люди обращаются к первым лицам региона и государства?! Это значит они не находят решения на Вашем уровне. Я буду с этим разбираться. Выходите на прямые коммуникации. Я машины у всех заберу, чтобы ногами ходили».
Сергей Червяков пообещал руководителю областного центра провести работы по благоустройству ул. Заречная до конца рабочей недели.
«В пятницу Вы покажете на что Вы способны, чтобы изменить ситуацию», - потребовал Михаил Исаев.
Также градоначальник сообщил о том, что будет проводить встречи с жителями микрорайонов, не предупреждая об этом районные власти, чтобы узнать о том, как чиновники работают и общаются с горожанами.
«Мы служащие! Мы служим для людей», - резюмировал глава Саратова.
Сообщает пресс-служба саратовской администрации.