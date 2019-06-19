Саратовский ветеран стал героем книги "Лица Победы"

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Напомним, 10 января в рамках международного проекта «Лица Победы» состоялась встреча руководителя проекта Александра Юдина и активистов регионального отделения «Волонтеры Победы» с ветераном Великой Отечественной войны Георгием Васильевичем. Он рассказал о своем боевом пути и наградах, полученных в годы Великой Отечественной войны.В 2019 году в Республике Башкортостан «Волонтеры Победы» выпустили книгу «Лица Победы» о ветеранах – фронтовиках Великой Отечественной войны, проживающих в России и за рубежом. Книга «Лица Победы» содержит в себе информацию о личных подвигах ветеранов в годы Великой Отечественной войны, а также их фотопортреты. Информацию собирали волонтеры в течении года, встречаясь с участниками Великой Отечественной войны в разных регионах нашей страны (Республика Крым, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Хакасия, Марий Эл, Самарская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Московская и другие области нашей страны), также встречи проходили в Луганской Народной Республике, Республике Беларусь и Молдове.Фото: www.vzsar.ru