В Самаре состоялась церемония открытия VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр 2019 года.

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В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель официальной делегации КНР, заместитель руководителя Главного спортивного управления спорта КНР Ли Цзяньмин, заместитель Министра спорта РФ Сергей Косилов, президент Всероссийской федерации плавания, почётный судья соревнований Владимир Сальников.В ходе церемонии было зачитано приветственное слово Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, в котором говорится: «Эти соревнования стали доброй традицией и с каждым годом привлекают всё больше внимания болельщиков и любителей спорта. Они позволяют нам совместно с коллегами из Китайской Народной Республики развивать олимпийские и неолимпийские дисциплины, демонстрировать достижения в национальных видах спорта, обмениваться накопленным потенциалом и воспитывать молодое поколение атлетов в духе патриотизма, позитивного сотрудничества и дружбы».VIII Российско-Китайские молодёжные летние игры будут проходить в течение недели. Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться в восьми видах спорта: художественной гимнастике, плавании, велоспорте-шоссе, гандболе (девушки), пляжном волейболе, тхэквондо, футболе и бадминтоне.В Играх участвуют саратовские спортсмены-велосипедисты Тулайкин Михаил из города Саратова, 17 лет, Брысина Кристина из города Пугачева, 17 лет. Кроме того, в резерве находится один 17-летний спортсмен из города Саратова – Березняк Александр.