19 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:52 | 18 июня
Лиза Анохина побывала на презентации нового клипа Ольги Бузовой
17:10 | 18 июня
Михаил Исаев сообщил о своих предстоящих встречах с жителями города без предварительного оповещения глав районов
16:39 | 18 июня
Саратовский ветеран стал героем книги "Лица Победы"
15:55 | 18 июня
В Самаре состоялась церемония открытия VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр 2019 года
15:03 | 18 июня
Стали известны хедлайнеры областного праздника выпускников «Роза ветров»
14:08 | 18 июня
В министерстве социального развития Саратовской области состоялся семинар по вопросам оказания срочных социальных услуг
13:19 | 18 июня
На стадионе «Авангард» прошел турнир по футболу имени В.М. Чернышкова
12:25 | 18 июня
В Саратовском театре оперетты состоялся концерт-закрытие 51 театрального сезона.
11:27 | 18 июня
Лучший бомбардир "СГАУ-Саратов" Алексей Карибов приглашен в сборную России
10:35 | 18 июня
Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Самаре состоялась церемония открытия VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр 2019 года

Новости


В Самаре состоялась церемония открытия VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр 2019 года.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель официальной делегации КНР, заместитель руководителя Главного спортивного управления спорта КНР Ли Цзяньмин, заместитель Министра спорта РФ Сергей Косилов, президент Всероссийской федерации плавания, почётный судья соревнований Владимир Сальников.

В ходе церемонии было зачитано приветственное слово Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, в котором говорится: «Эти соревнования стали доброй традицией и с каждым годом привлекают всё больше внимания болельщиков и любителей спорта. Они позволяют нам совместно с коллегами из Китайской Народной Республики развивать олимпийские и неолимпийские дисциплины, демонстрировать достижения в национальных видах спорта, обмениваться накопленным потенциалом и воспитывать молодое поколение атлетов в духе патриотизма, позитивного сотрудничества и дружбы».

VIII Российско-Китайские молодёжные летние игры будут проходить в течение недели. Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться в восьми видах спорта: художественной гимнастике, плавании, велоспорте-шоссе, гандболе (девушки), пляжном волейболе, тхэквондо, футболе и бадминтоне.

В Играх участвуют саратовские спортсмены-велосипедисты Тулайкин Михаил из города Саратова, 17 лет, Брысина Кристина из города Пугачева, 17 лет. Кроме того, в резерве находится один 17-летний спортсмен из города Саратова – Березняк Александр.