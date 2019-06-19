Стали известны хедлайнеры областного праздника выпускников «Роза ветров»
На «Розе ветров» перед выпускниками выступят известные исполнители – победитель шоу «Песни на ТНТ» TERNOVOY (Terry, BLACK STAR), Te100steron, Джоззи и Шоу-группа «Davlad Presents Club Show». Ежегодный праздник выпускников Саратовской области состоится 29 июня.
Яркое и незабываемое шоу, которое ждет вчерашних школьников, начнется с приветственных номеров от вузов города Саратова. Вести областной праздник будут популярные молодежные ведущие Павел Оленченко (DEKKER) и Кирилл Правкин, ведущие главного государственного информационного канала «Россия 24» Анна Лазарева и Артем Ямщиков.
Традиционно вместе с праздничным концертом на Театральной площади в Саратовском театре юного зрителя имени Ю.П. Киселёва пройдет награждение 10 лучших классных руководителей области премией «Признание». Перед участниками церемонии выступят заслуженная артистка России Варвара и вокальная группа ViVA, в составе которой — 5 солистов лучших оперных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников отечественных и международных ТВ-шоу.