19 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:52 | 18 июня
Лиза Анохина побывала на презентации нового клипа Ольги Бузовой
17:10 | 18 июня
Михаил Исаев сообщил о своих предстоящих встречах с жителями города без предварительного оповещения глав районов
16:39 | 18 июня
Саратовский ветеран стал героем книги "Лица Победы"
15:55 | 18 июня
В Самаре состоялась церемония открытия VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр 2019 года
15:03 | 18 июня
Стали известны хедлайнеры областного праздника выпускников «Роза ветров»
14:08 | 18 июня
В министерстве социального развития Саратовской области состоялся семинар по вопросам оказания срочных социальных услуг
13:19 | 18 июня
На стадионе «Авангард» прошел турнир по футболу имени В.М. Чернышкова
12:25 | 18 июня
В Саратовском театре оперетты состоялся концерт-закрытие 51 театрального сезона.
11:27 | 18 июня
Лучший бомбардир "СГАУ-Саратов" Алексей Карибов приглашен в сборную России
10:35 | 18 июня
Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом
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Стали известны хедлайнеры областного праздника выпускников «Роза ветров»

Новости
Стали известны хедлайнеры областного праздника выпускников «Роза ветров»

На «Розе ветров» перед выпускниками выступят известные исполнители – победитель шоу «Песни на ТНТ» TERNOVOY (Terry, BLACK STAR), Te100steron, Джоззи и Шоу-группа «Davlad Presents Club Show». Ежегодный праздник выпускников Саратовской области состоится 29 июня.

Яркое и незабываемое шоу, которое ждет вчерашних школьников, начнется с приветственных номеров от вузов города Саратова. Вести областной праздник будут популярные молодежные ведущие Павел Оленченко (DEKKER) и Кирилл Правкин, ведущие главного государственного информационного канала «Россия 24» Анна Лазарева и Артем Ямщиков.

Традиционно вместе с праздничным концертом на Театральной площади в Саратовском театре юного зрителя имени Ю.П. Киселёва пройдет награждение 10 лучших классных руководителей области премией «Признание». Перед участниками церемонии выступят заслуженная артистка России Варвара и вокальная группа ViVA, в составе которой — 5 солистов лучших оперных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников отечественных и международных ТВ-шоу.