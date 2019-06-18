Звезды Татарстана выступили в проекте «Азбука Важных Слов»
На YouTube появился второй по счету выпуск проекта «Азбука Важных Слов».
В образовательном видеоролике роль учителей татарского языка взяли на себя звезды телевидения, спорта, эстрады, интернета Татарстана. Среди них ведущая телеканала «Татарстан-Новый Век» Айзиля Батырханова, актер команды-участницы Высшей Лиги КВН 2019 года «Сборная Татнефти» Константин Бутусов, актриса, телеведущая, театральный режиссер и продюсер Диана Сафарова, капитан хоккейной команды «Ак Барс» и единственный пятикратный обладатель «Кубка Гагарина» Данис Зарипов.
Задача проекта «Азбука Важных Слов»– сделать так, чтобы люди не только знали татарские слова и их значение, но могли свободно использовать их в повседневной жизни. Инициаторы проекта знакомят Россию с красотой татарского языка и показывают значимость в культуре многонациональной страны. Герои выпусков «Азбуки Важных Слов» проговаривают слова на татарском языке, переводят их на русский язык и приводят разговорный пример использования этих слов.
В образовательном видеоролике роль учителей татарского языка взяли на себя звезды телевидения, спорта, эстрады, интернета Татарстана. Среди них ведущая телеканала «Татарстан-Новый Век» Айзиля Батырханова, актер команды-участницы Высшей Лиги КВН 2019 года «Сборная Татнефти» Константин Бутусов, актриса, телеведущая, театральный режиссер и продюсер Диана Сафарова, капитан хоккейной команды «Ак Барс» и единственный пятикратный обладатель «Кубка Гагарина» Данис Зарипов.
Задача проекта «Азбука Важных Слов»– сделать так, чтобы люди не только знали татарские слова и их значение, но могли свободно использовать их в повседневной жизни. Инициаторы проекта знакомят Россию с красотой татарского языка и показывают значимость в культуре многонациональной страны. Герои выпусков «Азбуки Важных Слов» проговаривают слова на татарском языке, переводят их на русский язык и приводят разговорный пример использования этих слов.