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Звезды Татарстана выступили в проекте «Азбука Важных Слов»

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На YouTube появился второй по счету выпуск проекта «Азбука Важных Слов».

Звезды Татарстана выступили в проекте «Азбука Важных Слов»

В образовательном видеоролике роль учителей татарского языка взяли на себя звезды телевидения, спорта, эстрады, интернета Татарстана. Среди них ведущая телеканала «Татарстан-Новый Век» Айзиля Батырханова, актер команды-участницы Высшей Лиги КВН 2019 года «Сборная Татнефти» Константин Бутусов, актриса, телеведущая, театральный режиссер и продюсер Диана Сафарова, капитан хоккейной команды «Ак Барс» и единственный пятикратный обладатель «Кубка Гагарина» Данис Зарипов.
Задача проекта «Азбука Важных Слов»– сделать так, чтобы люди не только знали татарские слова и их значение, но могли свободно использовать их в повседневной жизни. Инициаторы проекта знакомят Россию с красотой татарского языка и показывают значимость в культуре многонациональной страны. Герои выпусков «Азбуки Важных Слов» проговаривают слова на татарском языке, переводят их на русский язык и приводят разговорный пример использования этих слов.
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