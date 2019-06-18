18 июня 2019 ВТОРНИК
Новости
10:35 | 18 июня
Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом
09:49 | 18 июня
Саратовская область выбирает топ-10 «Брендов огней Поволжья»
09:15 | 18 июня
Надбавку за сельский стаж получают свыше 18000 пенсионеров
02:34 | 18 июня
Звезды Татарстана выступили в проекте «Азбука Важных Слов»
02:30 | 18 июня
Жители Вологды получили в День России киноподарки
17:10 | 17 июня
В музее Константина Федина открылась выставка "Я был актером"
16:22 | 17 июня
В минувшие выходные горели сарай, баня, два частных дома
15:30 | 17 июня
Саратов посетили журналисты из Казахстана
14:39 | 17 июня
В рамках фестиваля духовой музыки в Саратовской консерватории прошли мастер-классы квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра России
14:23 | 17 июня
Титул Чемпионов России в турнире «Золотая шайба» завоевала команда «Светон»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Жители Вологды получили в День России киноподарки

Новости
В День России жители Вологды получили оригинальные подарки от депутата Законодательного Собрания Вологодской области Ирины Ясаковой.
Жители Вологды получили в День России киноподарки

При поддержке Фонда «Служу России» она организовала в местном кинотеатре «Ленком» бесплатный премьерный показ фильма «Донбасс. Окраина». Ранее предпоказ драматического триллера режиссера Рената Давлетьярова состоялся по инициативе Ирины Ясаковой в Госдуме РФ. Картина получила хорошие отзывы всех лидеров фракций, а также похвалу министра культуры РФ Владимира Мединского.
Еще одним фильмом, бесплатно показанным вологжанам 12 июня, стал документальный кинопроект Светланы Астрецовой «Вертинский. Одинокий странник». Картина приурочена к 130-летию легендарного российского композитора, поэта, артиста и к году Театра. Сценарий фильма основан на воспоминаниях и письмах самого Александра Вертинского. Картина содержит немало уникальных фотографий, хроникальных кадров, материалов из столичных музеев, личных архивов и архивов Шанхая и Парижа.
Вологжане с благодарностью приняли киноподарки Ирины Ясаковой и попросили и дальше организовывать такие интересные мероприятия.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код