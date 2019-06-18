Жители Вологды получили в День России киноподарки
В День России жители Вологды получили оригинальные подарки от депутата Законодательного Собрания Вологодской области Ирины Ясаковой.
При поддержке Фонда «Служу России» она организовала в местном кинотеатре «Ленком» бесплатный премьерный показ фильма «Донбасс. Окраина». Ранее предпоказ драматического триллера режиссера Рената Давлетьярова состоялся по инициативе Ирины Ясаковой в Госдуме РФ. Картина получила хорошие отзывы всех лидеров фракций, а также похвалу министра культуры РФ Владимира Мединского.
Еще одним фильмом, бесплатно показанным вологжанам 12 июня, стал документальный кинопроект Светланы Астрецовой «Вертинский. Одинокий странник». Картина приурочена к 130-летию легендарного российского композитора, поэта, артиста и к году Театра. Сценарий фильма основан на воспоминаниях и письмах самого Александра Вертинского. Картина содержит немало уникальных фотографий, хроникальных кадров, материалов из столичных музеев, личных архивов и архивов Шанхая и Парижа.
Вологжане с благодарностью приняли киноподарки Ирины Ясаковой и попросили и дальше организовывать такие интересные мероприятия.
При поддержке Фонда «Служу России» она организовала в местном кинотеатре «Ленком» бесплатный премьерный показ фильма «Донбасс. Окраина». Ранее предпоказ драматического триллера режиссера Рената Давлетьярова состоялся по инициативе Ирины Ясаковой в Госдуме РФ. Картина получила хорошие отзывы всех лидеров фракций, а также похвалу министра культуры РФ Владимира Мединского.
Еще одним фильмом, бесплатно показанным вологжанам 12 июня, стал документальный кинопроект Светланы Астрецовой «Вертинский. Одинокий странник». Картина приурочена к 130-летию легендарного российского композитора, поэта, артиста и к году Театра. Сценарий фильма основан на воспоминаниях и письмах самого Александра Вертинского. Картина содержит немало уникальных фотографий, хроникальных кадров, материалов из столичных музеев, личных архивов и архивов Шанхая и Парижа.
Вологжане с благодарностью приняли киноподарки Ирины Ясаковой и попросили и дальше организовывать такие интересные мероприятия.