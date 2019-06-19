В министерстве социального развития Саратовской области состоялся семинар по вопросам оказания срочных социальных услуг

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На данный момент в органах социальной защиты по месту жительства гражданам доступны самые различные виды услуг и формы социальной помощи. В рамках национального проекта «Демография» данная работа направлена на людей старшего возраста и способна существенно повысить качество их жизни и продлить их активное долголетие.Также очень востребована полустационарная форма социального обслуживания, в которую входят социально-бытовые, социально-медицинские, психологические, правовые услуги и т.д.Кроме того, комплексные центры социального обслуживания и ряд социально ответственных некоммерческих организаций предоставляют жителям области разовые услуги по обеспечению одеждой, обувью, оказанию материальной помощи, содействию в предоставлении временного жилого помещения, обеспечению бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами, организации экстренной медико-психологической помощи, содействию в трудоустройстве, организации юридических и иных консультаций. Данный вид помощи относится к срочным социальным услугам, и предоставляется лицам, остро нуждающимся в социальной поддержке.В министерстве социального развития Саратовской области состоялся практический семинар по вопросам оказания срочных социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения, который собрал более 100 руководителей и специалистов центров социального облуживания населения со всей области. Мероприятие проходило в формате открытого диалога, где каждый из участников мог предложить свой выход из конкретной ситуации.Большое внимание было уделено оформлению документов и личных дел обратившихся, формировании единого системного подхода в оказании срочных социальных услуг населению, вопросам мониторинга потребностей в срочном социальном обслуживании и работу по привлечению спонсорских средств и благотворителей.