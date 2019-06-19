На стадионе «Авангард» прошел турнир по футболу имени В.М. Чернышкова

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В соревнованиях принимали участие четыре команды в возрастной категории 2004 г.р. спортивных школ из Энгельсского муниципального района области и города Саратова.В торжественном открытии принял участие мастер спорта по футболу СССР, Почетный гражданин города Саратова Виктор Михайлович Чернышков. «Я рад приветствовать всех вас на турнире по одному из самых увлекательных видов спорта. Именно в нем нужно сначала думать головой, а потом действовать ногами. Мне очень приятно, что сегодняшние игры проходят на таком большом, благоустроенном поле. Цените, это подарок для игроков, жителей и нас - ветеранов спорта. Правительство области использует все шансы, чтобы развивать в городе не только детско-юношеский спорт, но и инфраструктуру для будущих чемпионов», - отметил Виктор Михайлович.По итогам матчей призовые места распределились следующим образом:1) команда «Сокол-Саратов»;2) команда «Звезда» г. Энгельс;3) команда «Юность» г. Энгельс;4) команда «Сокол-Саратов 2».