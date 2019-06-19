В Саратовском театре оперетты состоялся концерт-закрытие 51 театрального сезона.

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В основу концерта легла знаменательная дата, которую отмечает в этом году весь музыкальный мир – а именно – 200-летие со дня рождения Жака Оффенбаха, композитора, заслуженно считающегося основоположником жанра классической оперетты.Названием концерта – «Миром правит любовь» – послужили слова из выходной арии Елены из оперетты Ж.Оффенбаха «Прекрасная Елена». Режиссер-постановщик концерта Ольга Склярова построила программу концерта на фрагментах классических оперетт различных периодов. На сцене были представлены как хорошо известные публике фрагменты из оперетт Ж. Оффенбаха, И. Штрауса, И. Кальмана, Ф. Легара, так и новые для театра номера.Программа концерта в двух отделениях была составлена таким образом, что зрители получили возможность «путешествовать» по различным периодам истории жанра оперетты, каждый из которых внес в него свои яркие страницы, сделав его узнаваемым и неповторимым.