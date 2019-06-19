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Лучший бомбардир "СГАУ-Саратов" Алексей Карибов приглашен в сборную России

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Лучший бомбардир "СГАУ-Саратов" Алексей Карибов приглашен в сборную России

В адрес саратовского гандбольного клуба пришло письмо-вызов в национальную сборную России.

По информации пресс-службы команды, шанс попасть в состав сборной страны получил один из лидеров и лучший бомбардир "аграриев" в прошедшем сезоне, правый полусредний Алексей Карибов.

Также на сборы вызван новичок саратовской команды, левый полусредний Арсений Ухваркин, перешедший в это межсезонье в "СГАУ-Саратов" из астраханского "Динамо". Таким образом сразу два игрока "желто-зеленых" в июле отправятся в Сочи, где пройдет сбор национальной команды.

В клубе напомнили, что сборная России успешно прошла отбор на чемпионат Европы, который пройдет в январе 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции.