Лучший бомбардир "СГАУ-Саратов" Алексей Карибов приглашен в сборную России
В адрес саратовского гандбольного клуба пришло письмо-вызов в национальную сборную России.
По информации пресс-службы команды, шанс попасть в состав сборной страны получил один из лидеров и лучший бомбардир "аграриев" в прошедшем сезоне, правый полусредний Алексей Карибов.
Также на сборы вызван новичок саратовской команды, левый полусредний Арсений Ухваркин, перешедший в это межсезонье в "СГАУ-Саратов" из астраханского "Динамо". Таким образом сразу два игрока "желто-зеленых" в июле отправятся в Сочи, где пройдет сбор национальной команды.
В клубе напомнили, что сборная России успешно прошла отбор на чемпионат Европы, который пройдет в январе 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции.