19 июня 2019 СРЕДА
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15:55 | 18 июня
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12:25 | 18 июня
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10:35 | 18 июня
Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом

Новости
Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом

20 июня Гала-концертом «Шедевры балетной классики» балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит 216-й театральный сезон.

Насыщенная программа Гала-концерта включает в себя балетную классику 19-20 вв и номера современной хореографии. Зрители увидят адажио и па-де-де из балетов «Тщетная предосторожность, «Арлекинада» Р. Дриго, «Корсар» А. Адана, «Баядерка» и «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Спартак» А. Хачатуряна, «Золотой век» Д. Шостаковича, «Анюта» А. Гаврилина, «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса, балетные сцены из оперы «Жизнь за царя» М. Глинки.

В концерте примут участие ведущие мастера и артисты саратовского балета, солист Мариинского театра, выпускник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Сергей Кононенко, симфонический оркестр театра под управлением Медета Тургумбаева. Начало концерта в 19.00.