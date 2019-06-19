Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом
20 июня Гала-концертом «Шедевры балетной классики» балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит 216-й театральный сезон.
Насыщенная программа Гала-концерта включает в себя балетную классику 19-20 вв и номера современной хореографии. Зрители увидят адажио и па-де-де из балетов «Тщетная предосторожность, «Арлекинада» Р. Дриго, «Корсар» А. Адана, «Баядерка» и «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Спартак» А. Хачатуряна, «Золотой век» Д. Шостаковича, «Анюта» А. Гаврилина, «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса, балетные сцены из оперы «Жизнь за царя» М. Глинки.
В концерте примут участие ведущие мастера и артисты саратовского балета, солист Мариинского театра, выпускник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Сергей Кононенко, симфонический оркестр театра под управлением Медета Тургумбаева. Начало концерта в 19.00.