Надбавку за сельский стаж получают свыше 18000 пенсионеров

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Напомним, с 2019 года для жителей села предусмотрена дополнительная пенсионная поддержка. Она заключается в повышении на 25% фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. С 1 января 2019 года фиксированная выплата была проиндексирована и составила 5334,19 рублей. 25% прибавка рассчитывалась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выплаты и составила 1333,55 рублей в месяц.Право на повышение имеют граждане:- проживающие в сельской местности;- не осуществляющие работу и (или) иную деятельность;- проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве.При определении права на повышение фиксированной выплаты территориальные органы ПФР руководствуются Списком работ, производств, профессий, должностей, специальностей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 1440.Список предусматривает три основных вида деятельности: растениеводство, животноводство, рыбоводство. При этом каждый вид деятельности содержит исчерпывающий перечень производств и перечень профессий, должностей и специальностей с указанием их точного наименования. Ознакомиться со Списком граждане могут в любой клиентской службе ПФР, данные расположены на информационных стендах.С 01.01.2019 года установление повышения селянам проходило беззаявительно, по данным, которые есть в выплатных делах пенсионеров. Отметим, что пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы, подтверждающие право на увеличение пенсии. В случае если гражданин представит документы, подтверждающие ранее не учтенные периоды работы до 01.01.2019 года, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года.На сегодняшний день «надбавку» за длительный сельский стаж получают 18855 саратовских пенсионеров.