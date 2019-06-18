Титул Чемпионов России в турнире «Золотая шайба» завоевала команда «Светон»
Победителем Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова стала детская хоккейная команда «Светон». Награждение триумфаторов состоялось 14 июня 2019 года на торжественной церемонии. В этом году более 11 тысяч детей со всей страны стали участниками одного из наиболее массовых и популярных хоккейных турниров среди юных спортсменов. Московская детская хоккейная команда «Светон» завоевала престижный титул Чемпионов России в условиях серьезной спортивной конкуренции.
Команда «Светон» создана в 2011 году по личной инициативе президента Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (https://www.bl-g.ru/) Георгия Бооса. Многие дети СВАО округа, не прошедшие по разным обстоятельствам отбор в спортшколы, получили приглашение стать членами команды «Светон». На различных хоккейных соревнованиях в России «Светон» быстро добилась успеха, завоевывая призовые места, кубки и медали. Юные хоккеисты В составе команды «Светон» юные хоккеисты уже посетили несколько стран мира, приняли участие в спортивных сборах в Старом Осколе, Калининграде, в Эстонии.
Обучением и социальной поддержкой детей и молодежи Георгий Боос активно занимается многие годы. Спортсмены хоккейной команды «Светон» обеспечены для качественных тренировок и игр самым необходимым – содействие в этом оказывает президент МСК «БЛ ГРУПП». Он также создает в СВАО округе необходимые условия для тренировочного процесса, помогая вместе с тренерами прививать целеустремленность, любовь к спорту, ценности здорового и активного образа жизни. Перед участниками команды «Светон» открываются уникальные возможности для последующей личной и будущей профессиональной самореализации, в них воспитывают желание достичь успеха в спорте и других направлениях, волю к победе.