Титул Чемпионов России в турнире «Золотая шайба» завоевала команда «Светон»

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Команда «Светон» создана в 2011 году по личной инициативе президента Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (https://www.bl-g.ru/) Георгия Бооса. Многие дети СВАО округа, не прошедшие по разным обстоятельствам отбор в спортшколы, получили приглашение стать членами команды «Светон». На различных хоккейных соревнованиях в России «Светон» быстро добилась успеха, завоевывая призовые места, кубки и медали. Юные хоккеисты В составе команды «Светон» юные хоккеисты уже посетили несколько стран мира, приняли участие в спортивных сборах в Старом Осколе, Калининграде, в Эстонии.Обучением и социальной поддержкой детей и молодежи Георгий Боос активно занимается многие годы. Спортсмены хоккейной команды «Светон» обеспечены для качественных тренировок и игр самым необходимым – содействие в этом оказывает президент МСК «БЛ ГРУПП». Он также создает в СВАО округе необходимые условия для тренировочного процесса, помогая вместе с тренерами прививать целеустремленность, любовь к спорту, ценности здорового и активного образа жизни. Перед участниками команды «Светон» открываются уникальные возможности для последующей личной и будущей профессиональной самореализации, в них воспитывают желание достичь успеха в спорте и других направлениях, волю к победе.