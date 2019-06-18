В минувшие выходные горели сарай, баня, два частных дома

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15 июня в полночь на пульт «01» Маркса поступил сигнал о загорании сарая в с. Калининское Марксовского района. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На тушение выезжала 1 единица техники.В 18.20 того же дня поступил сигнал о пожаре в нежилом доме на улице Университетской Саратова. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На тушение выезжали 4 единицы техники, 15 человек личного состава.16 июня в четыре утра в Татищевском районе начался пожар в частном деревянном доме в селе Ново-Скатовка. Площадь пожара составила 260 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.В 16.40 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в селн Багаевка Саратовского района. Площадь пожара составила 140 "квадратов".В девять вечера загорелась частная баня на улице Вольской в Кировском районе Саратова. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.