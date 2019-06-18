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Саратовская область выбирает топ-10 «Брендов огней Поволжья»
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15:30 | 17 июня
Саратов посетили журналисты из Казахстана
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В рамках фестиваля духовой музыки в Саратовской консерватории прошли мастер-классы квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра России
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Саратов посетили журналисты из Казахстана

Новости


Саратовскую область посетила делегация казахских журналистов.

В рамках визита иностранные журналисты посетили саратовские предприятия, музей, совершили обзорную экскурсию по Саратову и приняли участие в круглом столе.

В составе делегации журналисты информационных агентств города Уральска Республики Казахстан Нурлыбек Рахманов, Динара Киндербаева, Оксана Дементиевская и пресс-секретарь города Уральска Арсен Губашев.

Основная цель мероприятия – демонстрация рекреационных возможностей и создание позитивного образа Саратовской области в СМИ Западного Казахстана, формирование новых устойчивых связей медиагрупп регионов двух стран.

В рамках визита в конно-спортивном клубе «Гермес» прошел круглый стол «Современные методики информационного освещения интеграционного взаимодействия России и Казахстана».