Саратов посетили журналисты из Казахстана
Саратовскую область посетила делегация казахских журналистов.
В рамках визита иностранные журналисты посетили саратовские предприятия, музей, совершили обзорную экскурсию по Саратову и приняли участие в круглом столе.
В составе делегации журналисты информационных агентств города Уральска Республики Казахстан Нурлыбек Рахманов, Динара Киндербаева, Оксана Дементиевская и пресс-секретарь города Уральска Арсен Губашев.
Основная цель мероприятия – демонстрация рекреационных возможностей и создание позитивного образа Саратовской области в СМИ Западного Казахстана, формирование новых устойчивых связей медиагрупп регионов двух стран.
В рамках визита в конно-спортивном клубе «Гермес» прошел круглый стол «Современные методики информационного освещения интеграционного взаимодействия России и Казахстана».