В рамках фестиваля духовой музыки в Саратовской консерватории прошли мастер-классы квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра России

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С саратовскими студентами занимались лучшие солисты-духовики не только оркестра ГАБТ, но и страны: Николай Попов (флейта), Сергей Лысенко (гобой), Сергей Петров(кларнет), Андрей Рудометкин(фагот), Алексей Раев (валторна).Участники уникального музыкального коллектива провели индивидуальные занятия для более 50 студентов и встретили восторженный прием у аудитории.История Квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра берет начало в середине двадцатого века, когда в составе коллектива выступали такие выдающиеся солисты оркестра, как Е. Игнатенко (флейта), М. Оруджев (гобой), И. Бутырский (кларнет), П. Савельев (фагот) и А. Рябинин (валторна). В дальнейшем состав коллектива менялся, но в нем неизменно выступали лучшие духовики — солисты оркестра Большого театра, такие, как флейтист А. Голышев, гобоист С. Бурдуков, кларнетист Э. Мясников, фаготисты Ю. Рудометкин и В. Богорад, валторнисты И. Лифановский и В. Тарасов. С момента основания Квинтет деревянных духовых Большого театра вел активную концертную деятельность в Москве, городах СССР и за его пределами. В конце девяностых годов XX века история коллектива прервалась.В текущем сезоне Квинтет выступил с несколькими концертами в Бетховенском зале Большого театра, Малом зале Московской консерватории и Концертном зале РАМ имени Гнесиных.