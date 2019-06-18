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В рамках фестиваля духовой музыки в Саратовской консерватории прошли мастер-классы квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра России

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В рамках фестиваля духовой музыки в Саратовской консерватории прошли мастер-классы квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра России

Почётные гости фестиваля духовых инструментов Квинтет деревянных духовых инструментов Большого театра России провели мастер-классы для студентов консерватории и областного колледжа искусств.

С саратовскими студентами занимались лучшие солисты-духовики не только оркестра ГАБТ, но и страны: Николай Попов (флейта), Сергей Лысенко (гобой), Сергей Петров(кларнет), Андрей Рудометкин(фагот), Алексей Раев (валторна).

Участники уникального музыкального коллектива провели индивидуальные занятия для более 50 студентов и встретили восторженный прием у аудитории.

История Квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра берет начало в середине двадцатого века, когда в составе коллектива выступали такие выдающиеся солисты оркестра, как Е. Игнатенко (флейта), М. Оруджев (гобой), И. Бутырский (кларнет), П. Савельев (фагот) и А. Рябинин (валторна). В дальнейшем состав коллектива менялся, но в нем неизменно выступали лучшие духовики — солисты оркестра Большого театра, такие, как флейтист А. Голышев, гобоист С. Бурдуков, кларнетист Э. Мясников, фаготисты Ю. Рудометкин и В. Богорад, валторнисты И. Лифановский и В. Тарасов. С момента основания Квинтет деревянных духовых Большого театра вел активную концертную деятельность в Москве, городах СССР и за его пределами. В конце девяностых годов XX века история коллектива прервалась.

В текущем сезоне Квинтет выступил с несколькими концертами в Бетховенском зале Большого театра, Малом зале Московской консерватории и Концертном зале РАМ имени Гнесиных.