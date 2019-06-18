18 июня 2019 ВТОРНИК
Новости
10:35 | 18 июня
Балетная труппа Саратовского театра оперы и балета завершит сезон гала-концертом
09:49 | 18 июня
Саратовская область выбирает топ-10 «Брендов огней Поволжья»
09:15 | 18 июня
Надбавку за сельский стаж получают свыше 18000 пенсионеров
02:34 | 18 июня
Звезды Татарстана выступили в проекте «Азбука Важных Слов»
02:30 | 18 июня
Жители Вологды получили в День России киноподарки
17:10 | 17 июня
В музее Константина Федина открылась выставка "Я был актером"
16:22 | 17 июня
В минувшие выходные горели сарай, баня, два частных дома
15:30 | 17 июня
Саратов посетили журналисты из Казахстана
14:39 | 17 июня
В рамках фестиваля духовой музыки в Саратовской консерватории прошли мастер-классы квинтета деревянных духовых инструментов Большого театра России
14:23 | 17 июня
Титул Чемпионов России в турнире «Золотая шайба» завоевала команда «Светон»
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Мэрия Саратова: начинаются подготовительные работы по дальнейшему асфальтированию улицы Лунная

Новости
Мэрия Саратова: начинаются подготовительные работы по дальнейшему асфальтированию улицы Лунная

На территории города продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Днем, 17 июня, продолжается укладка нового асфальтового покрытия по ул. им. Блинова Ф.А. (от ул. Производственная до ул. Перспективная).

На участке от ул. Радищева А.Н. до ул. Горького по ул. Театральная площадь завершены основные работы. Уложено около четырех тысяч квадратных метров нового полотна.

Кроме того, пройдут подготовительные работы к дальнейшей асфальтировке ул. Лунная (от ул. Одесская до ул. Деловая).

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.