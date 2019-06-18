Мэрия Саратова: начинаются подготовительные работы по дальнейшему асфальтированию улицы Лунная
На территории города продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Днем, 17 июня, продолжается укладка нового асфальтового покрытия по ул. им. Блинова Ф.А. (от ул. Производственная до ул. Перспективная).
На участке от ул. Радищева А.Н. до ул. Горького по ул. Театральная площадь завершены основные работы. Уложено около четырех тысяч квадратных метров нового полотна.
Кроме того, пройдут подготовительные работы к дальнейшей асфальтировке ул. Лунная (от ул. Одесская до ул. Деловая).
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.