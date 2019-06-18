«Россети Волга» выдаст 326,2 кВт мощности объектам социальной сферы региона

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В течение 2019 года энергетики подключат к своим сетям ряд фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельской местности. Благодаря выполненным работам новые учреждения медико-санитарной помощи в скором времени откроют свои двери для жителей сел Широкий Буерак, Сухой Карабулак, Марьино и поселка Ленинский. Общий объем присоединенной мощности составит 75 кВт.В этом году в планах энергетиков также технологическое присоединение пяти детских садов в селах Тростянка, Березина Речка, Шумейка, Красноармейское и поселке Прибрежный. Присоединяемая максимальная мощность объектов дошкольного образования составит 251,2 кВт.– Энергетики компании ответственно относятся к соблюдению сроков и качеству выполнения работ по технологическому присоединению объектов социальной инфраструктуры, открытие которых, несомненно, даст новый импульс развитию сел Саратовской области, – отметил Вячеслав Кулиев, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг «Россети Волга».«Россети Волга» ведет активную работу по технологическому присоединению всех категорий потребителей, для удобства взаимодействия развивает клиентские сервисы, которые позволяют дистанционно через «Личный кабинет» на сайте www.mrsk-volgi.ru подать заявку на присоединение к сетям компании, отслеживать поэтапное изменение ее статуса. Также предусмотрена возможность подписания документов электронной подписью (как простой с СМС-кодом, так и усиленной), что исключает необходимость визитов в офис компании.Помимо этого, в режиме онлайн с помощью «Личного кабинета» можно заключить договор энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии с энергосбытовой организацией без дополнительного взаимодействия с ней.Сообщает пресс-служба компании.