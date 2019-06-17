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ПФР: Взносы участников госпрограммы софинансирования пенсий удвоены

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ПФР: Взносы участников госпрограммы софинансирования пенсий удвоены

Государство увеличило добровольные взносы саратовцев в рамках программы софинансирования пенсионных накоплений за 2018 год.

Всего же в регионе с начала действия программы приняло участие более 55 тысяч человек, которые за это время перечислили более 1 млрд рублей. Все средства учтены на лицевых счетах наших земляков и в соответствии с их выбором переданы в управляющие копании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Напомним, что вступить в программу государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений можно было до 31 декабря 2014 года. Все, кто сделал первый взнос до 31 января 2015 года, стали ее участниками. Если гражданин перечисляет на накопительную пенсию от 2 000 рублей в год, но не более 12 000 рублей в год, государство удваивает эти деньги и на индивидуальный пенсионный счет гражданина перечисляется такая же сумма. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Все участники программы имеют право на налоговый вычет в размере 13 % от перечисленной суммы. Для этого необходимо обратиться в налоговые органы.

Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в рамках программы, выплачиваются при выходе на пенсию, а в случае смерти гражданина назначаются его правопреемникам.