В музее Константина Федина открылась выставка "Я был актером"
13 июня 2019 года в государственном музее К.А. Федина состоялась презентация экспресс-выставки «Я был актером»: театр в жизни и творчестве К.А. Федина» из цикла «Открываем фонды».
Выставка приурочена к Году театра в России и посвящена малоизвестной стороне жизни и творчества писателя. На выставке экспонируются редкие документы из фондовых коллекций, которые существенно дополняют рассказ о роли театра, сцены, актерства в жизни и творчестве писателя.
В витрине представлено редкое издание его книги «Я был актером» (1937) с дарственной надписью своим друзьям Самойловым «от сочинителя и бывшего актера», уникальные фотографии Федина с коллективом циттауского театра и кругом немецких друзей.
На выставке представлены уникальные документы двадцатых годов – письма ведущих театральных деятелей того времени с просьбами об инсценировке фединских романов «Города и годы», «Братья» или с предложением создать современную пьесу для театра. Среди корреспондентов писателя имена Вс. Мейерхольда, З. Райх, А. Таирова, А. Коонен и др.
В литературном наследии писателя есть драматургические произведения. Это пьеса «Бакунин в Дрездене», написанная по просьбе М. Горького в начале 1920-х годов, и пьеса «Испытание чувств», созданная в самом начале Великой Отечественной войны. На выставке представлены уникальные рукописные материалы, освещающие творческую историю его сценических опытов.
Театры не оставляли попыток перенести на сцену произведения К.А. Федина. В конце 1940-х годов В. Месхетели начал готовить инсценировки романов «Первые радости» и «Необыкновенное лето» для Театра им. Евг. Вахтангова. На выставке впервые показаны рабочие записи, черновые наброски к различным сценам спектаклей. В архиве Федина сохранились афиши, рецензии на постановки, уникальные фотографии исполнителей главных ролей и отдельных сцен.
Последний раздел выставки посвящен началу творческого пути дочери писателя Н.К. Фединой, ставшей профессиональной актрисой. Ныне актерскую линию семьи Фединых продолжает правнук писателя И.К. Роговин, фотография которого завершает экспозицию.
Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.