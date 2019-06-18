В музее Константина Федина открылась выставка "Я был актером"

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Выставка приурочена к Году театра в России и посвящена малоизвестной стороне жизни и творчества писателя. На выставке экспонируются редкие документы из фондовых коллекций, которые существенно дополняют рассказ о роли театра, сцены, актерства в жизни и творчестве писателя.В витрине представлено редкое издание его книги «Я был актером» (1937) с дарственной надписью своим друзьям Самойловым «от сочинителя и бывшего актера», уникальные фотографии Федина с коллективом циттауского театра и кругом немецких друзей.На выставке представлены уникальные документы двадцатых годов – письма ведущих театральных деятелей того времени с просьбами об инсценировке фединских романов «Города и годы», «Братья» или с предложением создать современную пьесу для театра. Среди корреспондентов писателя имена Вс. Мейерхольда, З. Райх, А. Таирова, А. Коонен и др.В литературном наследии писателя есть драматургические произведения. Это пьеса «Бакунин в Дрездене», написанная по просьбе М. Горького в начале 1920-х годов, и пьеса «Испытание чувств», созданная в самом начале Великой Отечественной войны. На выставке представлены уникальные рукописные материалы, освещающие творческую историю его сценических опытов.Театры не оставляли попыток перенести на сцену произведения К.А. Федина. В конце 1940-х годов В. Месхетели начал готовить инсценировки романов «Первые радости» и «Необыкновенное лето» для Театра им. Евг. Вахтангова. На выставке впервые показаны рабочие записи, черновые наброски к различным сценам спектаклей. В архиве Федина сохранились афиши, рецензии на постановки, уникальные фотографии исполнителей главных ролей и отдельных сцен.Последний раздел выставки посвящен началу творческого пути дочери писателя Н.К. Фединой, ставшей профессиональной актрисой. Ныне актерскую линию семьи Фединых продолжает правнук писателя И.К. Роговин, фотография которого завершает экспозицию.Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.