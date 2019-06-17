В Саратовской области продолжается реализация проездных билетов на июль
Министерство социального развития области напоминает, что до 4 июля в регионе продолжается реализация единых социальных проездных билетов на июль.
К сведению саратовцев, возобновил свою работу пункт продажи проездных билетов. Павильон ООО СПО «Спорт-Сервис» расположен у входа в рынок «Народный», на пересечении пр. Строителей и ул. Антонова.
Информацию о расположении пунктов продажи билетов и изменении их адресов вы можете уточнить на сайте министерства социального развития области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: 8(8452) 65-39-22.