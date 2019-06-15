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23 июня пройдет благотворительная акция «Выходной в Радищевском музее»

Новости
23 июня пройдет благотворительная акция «Выходной в Радищевском музее»

В воскресенье, 23 июня в Радищевском музее при поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов» и Общества друзей Радищевского музея пройдет «Выходной в Радищевском музее» — культурно-просветительская акция, в рамках которой музей откроет свои двери для свободного посещения на один выходной день.

Вход в историческое здание по адресу ул. Радищева, 39 будет бесплатным с 10:00 до 17:00.

Акция посвящена знаменательной дате: в 2019 году исполнилось 195 лет основателю музея Алексею Боголюбову - художнику, просветителю, почетному гражданину Саратова, внуку писателя А.Н. Радищева.

В день акции посетители музея смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея и временными выставками, побывать на экскурсиях, принять участие в творческих мастерских.