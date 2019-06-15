В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация второй выставки в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть

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На выставке экспонируются предметы, переданные Людмилой Сергеевной Колпаковой. Это материалы ее отца - участника Великой Отечественной войны Сергея Тарасовича Кровякова. Он был призван в армию в октябре 1939 года, принимал участие в войне с Финляндией и в Великой Отечественной войне, в том числе в боях на Курской дуге и в битве за Берлин.На выставке представлен блокнот с воспоминаниями и размышлениями о войне. Описывая сражение на Курской дуге в июле 1943 года, Сергей Тарасович писал: «…Когда мы проходили передний план края немецкой обороны, всюду валялась разбитая техника, артиллерийские орудия, убитые солдаты наверху и в окопах… На переднем ряду проволочное заграждение и минные поля. Мы двигались уже по разминированным коридорам... Наши батареи часто разворачивались и вели огонь по врагу. В воздухе наша авиация ещё не имела преимуществ, хотя и появились новые марки самолётов «Лавочкин» и другие истребители. Но их было мало, и вражеская авиация имела перевес. В этом сражении не раз мы наблюдали воздушные бои наших лётчиков. Некоторые храбро дрались и пускали по «мессершмидтам» и «юнкерсам» пулемётные очереди, и те сваливались на землю, загораясь». Эту рукопись Сергей Тарасович передал своим детям, которые опубликовали 10 памятных экземпляров.