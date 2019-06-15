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Интегрированная Система Менеджмента Саратовского НПЗ получит продолжение сертификации

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Интегрированная Система Менеджмента Саратовского НПЗ получит продолжение сертификации

Орган по сертификации АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» (BVC) провел 2-й надзорный аудит Интегрированной Системы Менеджмента Саратовского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть»).

Целью аудита было выявление соответствия Интегрированной Системы Менеджмента (ИСМ) требованиям следующих обязательных стандартов: ISO 9001:2015 в области менеджмента качества, ISO 14001:2015 – экологического менеджмента, ISO 45001:2018 - менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, ISO 50001:2011, ГОСТ Р ИСО 50001-2012 – энергетического менеджмента.

Аудиторы заключили, что Интегрированная Система Менеджмента Саратовского НПЗ не только поддерживается на необходимом уровне, но и продолжает развиваться. В том числе отмечено, что система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда одной из первых в России сертифицирована по новому стандарту ISO 45001:2018.

Сильными сторонами ИСМ также названы лидерство руководства, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции, автоматизация производственных процессов. Высоко отмечена работа по внедрению дополнительных мер управления системой промышленной безопасности и охраны труда, в том числе обеспечение персонала завода новой огнестойкой спецодеждой, соответствующей корпоративным стандартам ПАО «НК «Роснефть», и другое.

По итогам аудита ИСМ ПАО «Саратовский НПЗ» рекомендована к продолжению сертификации.

Стоит подчеркнуть, что в следующем году на Саратовском НПЗ начинается следующий трехлетний сертификационный период, в ходе которого запланирован переход на новые версии стандартов системы энергоменеджмента ISO 50001 и ГОСТ Р ИСО 50001, что даст заводу возможность более эффективно решать энергетические задачи.

Справка:
ПАО «Саратовский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», - основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, судовые топлива, вакуумный газойль, техническую серу и др. Все выпускаемые предприятием моторные топлива соответствуют высшим экологическим стандартам. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт. Саратовский нефтеперерабатывающий завод - лауреат Премии Правительства РФ в области качества. 